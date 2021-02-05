***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteŞişli vergi dairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi05/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907913BIST