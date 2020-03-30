***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Olağan Genel Kurul'da OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGYO00015 0 0B Grubu, TDGYO, TRETGYO00023 0 0Ek Açıklamalar05 Mart 2020 tarih 2020/05 no'lu Yönetim Kurulu toplantımızdaTMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 8.185.208 TL Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda 9.263.859 TL net dönem karından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan şirketimizin operasyonel ve finansman yapısının güçlendirilmesi amacıyla kalan tutarın şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurulda kabul edilmiştir.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2019 ek-2.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 463.192,97Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımında Herhnagi Bİr İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.185.208 9.263.859,384. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 8.185.208 9.263.859,386. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 463.192,97 463.192,978. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.722.015,03 8.800.666,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.722.015,03 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 7.722.015,03 8.800.666,4120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları05 Mart 2020 tarih 2020/05 no'lu Yönetim Kurulu toplantımızdaTMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre 8.185.208 TL Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda 9.263.859 TL net dönem karından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan şirketimizin operasyonel ve finansman yapısının güçlendirilmesi amacıyla kalan tutarın şirket bünyesinde bırakılarak Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması teklifinde bulunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833292BIST