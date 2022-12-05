***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.12.2022 10:41
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Güncelleme- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Son Geçerlilik Tarihini 31.12.2027 olarak düzeltildi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. madde
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
Ek Açıklamalar
02.12.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin Şirketimiz 21.11.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı almıştır. 22.11.2022 tarihinde SPK'ya Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz ile eşanlı başvuru yapılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sozlesme_8.madde_tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084202
BIST
11:204.892
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BIST En Aktif Hisseler11:20
|GLCVY
|31,68
|51.855.087
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|270.412.296
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|78.042.940
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|91.892.414
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.449.654
|% -9,94
|
|SASA
|108,10
|515.481.958
|% -9,92
|
|MIATK
|117,90
|38.758.693
|% -9,59
|
|PRDGS
|12,86
|40.386.648
|% -9,12
|
|THYAO
|128,30
|3.615.453.564
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,10
|2.074.845.214
|% 2,30
|
|EREGL
|40,68
|1.623.783.199
|% -1,79
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|TUPRS
|477,80
|1.088.299.406
|% -0,69
|
|EKGYO
|7,16
|994.516.064
|% 0,28
|
|KRDMD
|15,10
|2.074.845.214
|% 2,30
|
|ADESE
|1,79
|198.901.285
|% 5,92
|
|SKBNK
|2,67
|210.983.341
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,25
|684.039.236
|% -1,82
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6420
|% 0,04
|
|Euro
|19,6555
|19,6672
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8041
|22,9185
|% -0,07
|
|Frank
|19,8297
|19,9492
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,03
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.209
|7.269
|-5,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
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|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,83
|-0,03
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|B. Petrol
|85,74
|85,74
|0,17
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