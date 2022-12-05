***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Güncelleme- Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Son Geçerlilik Tarihini 31.12.2027 olarak düzeltildi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.11.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. maddeSPK Başvuru Tarihi 22.11.2022Ek Açıklamalar02.12.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin Şirketimiz 21.11.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı almıştır. 22.11.2022 tarihinde SPK'ya Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz ile eşanlı başvuru yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme_8.madde_tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084202BIST