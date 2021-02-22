***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.02.2021 18:38
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-736 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911491
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.570
En Düşük
1.547
18:057,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0253
En Düşük
7,0085
18:058,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5626
En Düşük
8,5250
18:05408,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 8,14
|Açılış
|: 408,11
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|211,20
|754.389.116
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.247.055
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|1.000.293
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|65.414.598
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.669.656
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.572.378
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|903.381
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|3.446.158
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|49.117.175
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% -4,42
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 2,30
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% -0,41
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 3,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0092
|7,0189
|% -0,03
|
|Euro
|8,5367
|8,5518
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,8395
|9,8888
|% 0,93
|
|Frank
|7,7988
|7,8458
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8653
|1,8747
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|4,04
|
|Altın Gr.
|408
|408
|8,09
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,16
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem