***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:22
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2020 tarihli karar ile
Covid 19 pandemisi nedeni ile çalışanlarımızın sağlığının korunması amacı ve devletimizin ilgili mercilerinin zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönündeki direktifleri kapsamında Genel Müdürlük çalışanlarımız 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren üçüncü taraflara olan yükümlülüklerini ve de yasal ve süreli işlerini aksatmayacak şekilde gerekli planlamaların yapılarak faaliyetlerinin geçici olarak durudurulmasına karar vermiştir.
Kamuoynun bilgisine arz ederiz.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833635
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,1804
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -4,68
|Açılış
|: 338,62
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1461
|8,1869
|% 0,04
|
|Frank
|6,7967
|6,8376
|% -0,50
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|-22,94
|
|Altın Gr.
|338
|339
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|-0,05
|