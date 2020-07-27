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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2020 21:39
GÜNCEL HABERLER



***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020-31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesinde yer alan 6.329,05 m2 büyüklüğündeki 7651 ada 2 numaralı parsel arsa üzerinde "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Arsa Malikleri ile "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" yapılmıştır.
Paydaşlarımızın ve kamoyunun bilgisine sunarız.
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862205


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8168 8,8610 % 0,93  
Frank 7,4320 7,4767 % 0,32  
Riyal 1,8260 1,8351 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 38,93  
Altın Gr. 428 428 9,48  
Cumhuriyet 2.799 2.827 103,60  
Tam 2.883 2.908 112,80  
Yarım 1.400 1.419 52,00  
Çeyrek 702 710 26,00  
Gümüş.Ons 24,51 24,56 1,77  
Gümüş Gr. 5,40 5,41 0,39  
B. Petrol 44,02 44,02 0,24  
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