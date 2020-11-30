***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 18:14
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirektimiz Yönetim Kurulu Şirket Temsil ilzamına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hamid Abdullah Hussein Alahmar
Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği'ne Hisham Younis Yahya Qafisheh
Seçilmiş olup şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden, Hisham Younis Yahya Qafisheh, Hamid Abdullah Hussein Alahmar, Salih AVCI ve şirket Genel Müdürü Mehmet Kamil Demirel'den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890613
BIST
17:591.286
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -42,38
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
17:597,8012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:599,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:59446,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,01
|Açılış
|: 446,53
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SELEC
|12,54
|189.607.934
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|334.051
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.580.321
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.824.497
|% 9,97
|
|ALCAR
|212,40
|80.058.431
|% -10,00
|
|KSTUR
|148,50
|384.747
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.585.633
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.878.896
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,18
|2.472.677.057
|% 0,46
|
|GARAN
|8,77
|2.403.172.140
|% -4,47
|
|PETKM
|4,20
|1.741.846.718
|% -0,71
|
|ECILC
|7,17
|1.196.992.391
|% 3,61
|
|THYAO
|11,44
|1.117.104.095
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,18
|2.472.677.057
|% 0,46
|
|PETKM
|4,20
|1.741.846.718
|% -0,71
|
|TSKB
|2,21
|721.450.789
|% -8,30
|
|YKBNK
|2,88
|912.814.136
|% -3,68
|
|TEKTU
|2,04
|622.971.810
|% 2,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7973
|7,8012
|% -0,16
|
|Euro
|9,3574
|9,3655
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4237
|10,4760
|% 0,64
|
|Frank
|8,6142
|8,6660
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0785
|2,0889
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,61
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,92
|47,92
|-0,33
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem