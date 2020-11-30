***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirektimiz Yönetim Kurulu Şirket Temsil ilzamına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hamid Abdullah Hussein AlahmarYönetim Kurulu Başkan Vekiliği'ne Hisham Younis Yahya QafishehSeçilmiş olup şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden, Hisham Younis Yahya Qafisheh, Hamid Abdullah Hussein Alahmar, Salih AVCI ve şirket Genel Müdürü Mehmet Kamil Demirel'den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890613BIST