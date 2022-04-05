***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 21:33
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 Nisan 2022 tarihinde toplanarak İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy mahallesinde yer alan 815,09 m2 büyüklüğündeki, 717 ada, 42 ve 43 no'lu "Arsa" vasıflı parseller üzerinde "Konut" alanlarından oluşacak projenin geliştirilmesi amacıyla, arsa malikleri ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına, arsa payını devretmek isteyen maliklerin hisselerinin satın alınması hususunda Genel Müdürlük Makamı"nın yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.
Bu karar doğrultusunda İstanbul Alibeyköy Projemiz için arsa malikleri ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi bugün imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016138
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0462
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7356
En Düşük
14,6627
18:0516,0741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0410
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0515
18:05910,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,27
|Açılış
|: 910,54
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
907,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7212
|14,7231
|% 0,30
|
|Euro
|16,0486
|16,0782
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,1882
|19,2844
|% -0,07
|
|Frank
|15,7765
|15,8715
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9124
|3,9320
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|