***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 5 Nisan 2022 tarihinde imzaladığı "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" ne konu İstanbul Alibeyköy Projesi kapsamında İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy mahallesi 717 ada 42 no'lu parselden 10100/25019 hisseye tekabül eden 101 m2'yi 500.000 TL (4.950,49 TRY/m2) bedel, İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy mahallesi, 717 ada 43 no'lu parselden 2200/5649 hisseye karşılık gelen 220 m2'yi 750.000 TL (3.409,09 TRY/m2) bedel ile 07.04.2022 tarihinde satın almıştır. Söz konusu parseller için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 06.04.2022 tarih, 22-058 rapor numarası ile hazırlanan değerleme raporunda m2 satış fiyatı 7.500 TL/m2 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017367BIST