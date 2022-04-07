***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 19:11
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 5 Nisan 2022 tarihinde imzaladığı "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" ne konu İstanbul Alibeyköy Projesi kapsamında İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy mahallesi 717 ada 42 no'lu parselden 10100/25019 hisseye tekabül eden 101 m2'yi 500.000 TL (4.950,49 TRY/m2) bedel, İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy mahallesi, 717 ada 43 no'lu parselden 2200/5649 hisseye karşılık gelen 220 m2'yi 750.000 TL (3.409,09 TRY/m2) bedel ile 07.04.2022 tarihinde satın almıştır. Söz konusu parseller için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 06.04.2022 tarih, 22-058 rapor numarası ile hazırlanan değerleme raporunda m2 satış fiyatı 7.500 TL/m2 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017367
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0429
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0399
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05917,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,24
|Açılış
|: 917,88
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7404
|14,7423
|% 0,25
|
|Euro
|16,0633
|16,0757
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2065
|19,3028
|% 0,20
|
|Frank
|15,7377
|15,8325
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,58
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,59
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de