***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 21:44
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
1. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden istifaen ayrılmak isteyen Sayın Haşmet Aslan'nın Yönetim Kurulu'na sunduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine
2. Yönetim kurulu üyelerinden, İstanbulda yerleşik Hamid Abdullah Hussein Alahmar, İstanbul adresinde yerleşik Salih AVCI'nın münferiden atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine,
3. İlk Genel Kurul da onaylanmak üzere Zeliha ÖZENÇ Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına
İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033454
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