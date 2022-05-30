***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:1. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinden istifaen ayrılmak isteyen Sayın Haşmet Aslan'nın Yönetim Kurulu'na sunduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine2. Yönetim kurulu üyelerinden, İstanbulda yerleşik Hamid Abdullah Hussein Alahmar, İstanbul adresinde yerleşik Salih AVCI'nın münferiden atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine,3. İlk Genel Kurul da onaylanmak üzere Zeliha ÖZENÇ Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasınaİş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033454BIST