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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2023 22:09
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Karar tarihi sehven 23.02.2026 olarak yazılmıştır. Açıklama metnini tarih düzeltilerek yeniden aşağıda kamuoyunun bilgisine sunarız.
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.02.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği görevinden istifaen ayrılan Orhan Albayrak'ın yerine ilk Genel Kurulda onaylanmak üzere, Ahmet Şahin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve Genel Müdürlük görevinden istifaen ayrılmak isteyen Salih AVCI'nın Yönetim Kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine,
- İlk Genel Kurulda onaylanmak üzere Sayın Gülşah Yiğidoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirketimizin genel müdür yardımcısı görevinde olan Emin Tarık Argıt'ın 6 ay süre ile Genel Müdür Vekili olarak atanmasına,
- Yönetim kurulu üyelerinden Alaeddin Şengüler'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına,
- Yönetim kurulu başkanı olarak atanan Alaeddin Şengüler'in ve Genel Müdür Vekili olarak atanan Emin Tarık Argıt'ın müştereken atacakları imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine,
İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
                    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116570


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