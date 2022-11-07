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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.11.2022 19:25
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz pay sahibi Sayın Hamid Abdullah Hussein Al Ahmar, Şirketimiz sermayesinin %5,56'sına denk gelen 1.078.168 TL nominal adet B grubu ve 590.000 TL nominal adet A grubu olmak üzere toplam 1.668.168 TL nominal değerli paylarınının tamamını Alaeddin Şengüler'e borsa dışında aralarında yapılan ‘Pay Devir Sözleşmesi' kapsamında satış gerçekleştirdiği Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Bu kapsamda konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği gereği açıklamaları ek'te yeralmaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077668


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Tam 6.709 6.770 136,00  
Yarım 3.269 3.310 66,00  
Çeyrek 1.639 1.655 34,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 0,02  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,02  
B. Petrol 99 99 0,71  
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