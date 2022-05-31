***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2022 09:25
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pervin Bakankuş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 31.12.2021 02122103344- 05537011151 pervin.bakankus@trendgyo.com.tr SPK İleri Düzey 3 4005
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OSAMA YAHYA O FELALI 10300000 TRY 34,33
ARWA SALEH M MANGOUSH 7260000 TRY 24,20
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 1668168 TRY 5,56
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN ALAHMAR Yönetim Kurulu Başkanı 01.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 5.56 A-B Bağımsız Üye Değil
ORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.11.2017 İcrada Görevli Değil Alkom Bilgisayar Eğitim Fidancılık Ltd. Şti.?de Şirket Ortaklığı,Engy Biyoteknoloji Çevre ve Enerji Ltd. Şti.?inde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veDenetimden Sorumlu Komite Üyesi
MUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SALİH AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.10.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ZELİHA ÖZENÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Muhasebe Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033495
BIST