***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPervin Bakankuş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 31.12.2021 02122103344- 05537011151 pervin.bakankus@trendgyo.com.tr SPK İleri Düzey 3 4005Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OSAMA YAHYA O FELALI 10300000 TRY 34,33ARWA SALEH M MANGOUSH 7260000 TRY 24,20HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 1668168 TRY 5,56Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAMID ABDULLAH HUSSEIN ALAHMAR Yönetim Kurulu Başkanı 01.11.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 5.56 A-B Bağımsız Üye DeğilORHAN ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.11.2017 İcrada Görevli Değil Alkom Bilgisayar Eğitim Fidancılık Ltd. Şti.?de Şirket Ortaklığı,Engy Biyoteknoloji Çevre ve Enerji Ltd. Şti.?inde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı veDenetimden Sorumlu Komite ÜyesiMUSTAFA SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2019 İcrada Görevli Değil LFB Teknoloji Danışmanlık AŞ-Şirket Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883952 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimten Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.10.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilSALİH AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.10.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilZELİHA ÖZENÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.05.2022 İcrada Görevli Değil Muhasebe Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033495BIST