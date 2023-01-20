***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 18:40
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU 6000000 TRY 20,00
ARWA SALEH M MANGOUSH 3620000 TRY 12,07
ALAEDDİN ŞENGÜLER 6658168 TRY 22,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103537
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0423
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.164,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|BJKAS
|6,70
|298.895.656
|% 6,35
|
|ERSU
|5,70
|16.130.391
|% 6,34
|
|EPLAS
|39,04
|9.476.600
|% 5,51
|
|AKGRT
|3,83
|171.664.436
|% 4,93
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7981
|18,8009
|% 0,07
|
|Euro
|20,3830
|20,3951
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1863
|23,3026
|% -0,10
|
|Frank
|20,3360
|20,4585
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9925
|5,0176
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-7,20
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.165
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.888
|7.954
|-34,00
|
|Yarım
|3.853
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,09
|