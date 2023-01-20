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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2023 18:40
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU 6000000 TRY 20,00
ARWA SALEH M MANGOUSH 3620000 TRY 12,07
ALAEDDİN ŞENGÜLER 6658168 TRY 22,19




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103537


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 18,71 5.235.695.002 % 6,37  
BJKAS 6,70 298.895.656 % 6,35  
ERSU 5,70 16.130.391 % 6,34  
EPLAS 39,04 9.476.600 % 5,51  
AKGRT 3,83 171.664.436 % 4,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7981 18,8009 % 0,07  
Euro 20,3830 20,3951 % 0,25  
Sterlin 23,1863 23,3026 % -0,10  
Frank 20,3360 20,4585 % -0,52  
Riyal 4,9925 5,0176 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 -7,20  
Altın Gr. 1.164 1.165 -3,67  
Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.888 7.954 -34,00  
Yarım 3.853 3.892 -17,00  
Çeyrek 1.926 1.946 -8,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,01  
Gümüş Gr. 14,42 14,45 0,01  
B. Petrol 86,25 86,25 0,09  
Seans Raporu 18:05
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