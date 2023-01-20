***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GÜLŞAH YİĞİDOĞLU 6000000 TRY 20,00ARWA SALEH M MANGOUSH 3620000 TRY 12,07ALAEDDİN ŞENGÜLER 6658168 TRY 22,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103537BIST