***TDP* *TNC* *TEY* *TB9* *TBZ* *TNF* *TPJ* *TOK* *TTP* *TTS* *TP1* *TPP* *TRR* *TMR* *TCG* *TIP* *TTZ* *TLU* *TLT* *TIT* *TJT*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(









***TDP******TNC******TEY******TB9******TBZ******TNF******TPJ******TOK******TTP******TTS******TP1******TPP******TRR******TMR******TCG******TIP******TTZ******TLU******TLT******TIT******TJT*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPP, TPJ, TDP, TIP, TTP, TTS, TRR, TMR, TJT, TIT, TLT, TBZ, TTZ, TCG, TP1, TB9, TNF, TLU, TOK, TNC]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yeni izahname standartlarına uyum sağlanmasına ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163565BIST