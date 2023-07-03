***TDP* *TNC* *TEY* *TB9* *TBZ* *TNF* *TPJ* *TOK* *TTP* *TTS* *TP1* *TPP* *TRR* *TMR* *TCG* *TIP* *TTZ* *TLU* *TLT* *TIT* *TJT*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(
03.07.2023 14:27
***TDP******TNC******TEY******TB9******TBZ******TNF******TPJ******TOK******TTP******TTS******TP1******TPP******TRR******TMR******TCG******TIP******TTZ******TLU******TLT******TIT******TJT*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TPP, TPJ, TDP, TIP, TTP, TTS, TRR, TMR, TJT, TIT, TLT, TBZ, TTZ, TCG, TP1, TB9, TNF, TLU, TOK, TNC]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yeni izahname standartlarına uyum sağlanmasına ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163565
BIST