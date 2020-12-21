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***TDT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

21.12.2020 18:25



***TDT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TDT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Teb Portföy  Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 22/12/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    TKT Serbest (Döviz)Özel Fon
    TDT





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894109


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