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***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

11.03.2024 18:10
***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2024
Karar Sayısı
6952/42
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2023 YILI FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup
Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıl sonu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıl sonu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Dr.Akın AKBAYGİL
Patrick Philippe POUPON
Ayşe AŞARDAĞ
Ümit LEBLEBİCİ
Tolga GÜLER
Kamer KIDIL

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan Sorumlu 
Finansal Raporlamadan Sorumlu 

Denetim Komitesi Başkanı 
Denetim Komitesi Başkan Vekili
Genel Müdür Yardımcısı
Direktör





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257605


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