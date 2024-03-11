***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2024Karar Sayısı6952/42SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2023 YILI FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANITürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olupBanka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıl sonu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıl sonu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Dr.Akın AKBAYGİLPatrick Philippe POUPONAyşe AŞARDAĞÜmit LEBLEBİCİTolga GÜLERKamer KIDILYönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi veYönetim Kurulu Üyesi veGenel MüdürFinansal Raporlamadan SorumluFinansal Raporlamadan SorumluDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi Başkan VekiliGenel Müdür YardımcısıDirektörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257605BIST