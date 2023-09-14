***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.09.2023 16:04
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 11.000.000.000 TL - (Onbir Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-41845 sayılı yazısı ile onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195092
BIST
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17:167.951
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -62,69
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1626,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1628,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1202
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:161.647,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.647,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BRYAT
|2.329,80
|662.341.685
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.565
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.215.520.089
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.416.133
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.852.406
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|DESA
|20,62
|52.154.413
|% -9,96
|
|KZGYO
|35,60
|1.137.352.988
|% -9,96
|
|SASA
|48,08
|7.663.526.039
|% -3,26
|
|SISE
|54,85
|6.468.263.925
|% -0,72
|
|THYAO
|230,50
|5.924.556.051
|% -0,52
|
|ISCTR
|21,16
|5.484.799.479
|% -1,76
|
|ENKAI
|37,76
|4.869.063.220
|% 2,22
|
|ISCTR
|21,16
|5.484.799.479
|% -1,76
|
|KATMR
|1,98
|494.168.987
|% -4,81
|
|YKBNK
|15,87
|3.815.151.375
|% -2,88
|
|ZOREN
|4,72
|1.059.745.577
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,34
|1.589.780.605
|% -1,53
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9453
|26,9509
|% 0,06
|
|Euro
|28,7838
|28,7940
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,3383
|33,5055
|% -0,62
|
|Frank
|29,9687
|30,1492
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1630
|7,1989
|% 0,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-4,02
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|10.981
|11.072
|-33,00
|
|Yarım
|5.507
|5.559
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30PRDGS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 706 adet işlem
-
17:29SARKY
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 678, 524 adet işlem
-
17:28KLRHO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 595 adet işlem
-
17:27YGYO
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 906, 655 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.63 ) 6, 973