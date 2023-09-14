***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.09.2023 16:03
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde halka arz edilmeksizin Borçlanma Aracı İhraç limitine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 31.03.2023 tarihli yazımız ile 25 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nezdinde yaptığımız ihraç başvurumuz, Kurulun 07/09/2023 tarih ve 52/1079 sayılı toplantısında halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 11 milyar TL olarak onaylanmıştır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 11.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.09.2024
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 11.000.000.000 TL - (Onbir Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-41845 sayılı yazısı ile onaylanmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2023_İHRAÇ BELGESİ VE EKLERİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195091
BIST