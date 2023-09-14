***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde halka arz edilmeksizin Borçlanma Aracı İhraç limitine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 31.03.2023 tarihli yazımız ile 25 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nezdinde yaptığımız ihraç başvurumuz, Kurulun 07/09/2023 tarih ve 52/1079 sayılı toplantısında halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 11 milyar TL olarak onaylanmıştırYetkili Organ Karar Tarihi 21.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 11.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 31.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.09.2024Ek AçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 11.000.000.000 TL - (Onbir Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-41845 sayılı yazısı ile onaylanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 2023_İHRAÇ BELGESİ VE EKLERİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195091BIST