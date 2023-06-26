***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Haziran 2023 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B-" ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B" olarak, görünümlerini ise "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bankanın Finansal kapasite notu ise "b-" olarak korunmuştur.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB-NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuNegatifKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasiteb-UlusalAA (tur)DurağanHissedar Destek Notub-Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162221BIST