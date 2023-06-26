***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.06.2023 15:09
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Haziran 2023 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B-" ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notunu "B" olarak, görünümlerini ise "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bankanın Finansal kapasite notu ise "b-" olarak korunmuştur.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B-
Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Negatif
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Kapasite
b-
Ulusal
AA (tur)
Durağan
Hissedar Destek Notu
b-
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162221
BIST
'
15:105.720
En Düşük
|Değişim
|: 2,47%
|| 137,70
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:1025,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,7292
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:1028,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 0,9610
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3947
En Düşük
27,5490
15:101.608,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 49,31
|Açılış
|: 1.608,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:10
|GARFA
|38,28
|11.704.554
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.633,00
|43.094.847
|% -4,06
|
|BURVA
|65,25
|21.038.437
|% -3,90
|
|BURCE
|162,90
|23.245.602
|% -2,86
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,80
|6.312.195.549
|% 2,76
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.020.510.550
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|786.320.785
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,09
|1.390.252.514
|% 3,22
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8919
|25,9597
|% 2,89
|
|Euro
|28,2438
|28,3947
|% 3,50
|
|Sterlin
|32,8304
|32,9951
|% 2,66
|
|Frank
|28,9164
|29,0906
|% 3,15
|
|Riyal
|6,8845
|6,9190
|% 2,63
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|10,04
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|49,36
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.609
|10.884
|316,79
|
|Yarım
|5.143
|5.287
|260,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.643
|129,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,04
|19,06
|0,84
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,63
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25ARASE
Yüzde 7.08 oranında artışla 164.80 lira fiyatla işlem gören hissede 587, 867 adet işlem
-
15:24KAREL
Yüzde 6.72 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 993 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 75 artarak (% 2.55 ) 6, 393
-
15:23XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem