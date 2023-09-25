***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben 22 Eylül 2023 tarihinde Türk Ekonomi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarını "B-" ve "B" olarak teyit ederek, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB-DurağanUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuDurağanKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuUlusalAA (tur)DurağanHissedar Destek Notub-Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197012BIST