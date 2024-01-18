***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Riski notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notlarını B3'ten B2'ye yükseltmiş, Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası Mevduat notlarının görünümlerini "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vade Banka Mevduat YPB2PozitifKısa Vade Banka Mevduat YPNPUzun Vade Banka Mevduat TLB1PozitifKısa Vade Banka Mevduat TLNPTemel Kredi Değerlendirmesib3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesib1Uzun Vadeli YP Karşı Taraf RiskB2Uzun Vadeli TL Karşı Taraf RiskB1Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241376BIST