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***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.01.2024 16:02
***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

     Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Riski notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notlarını B3'ten B2'ye yükseltmiş, Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası Mevduat notlarının görünümlerini "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm

Uzun Vade Banka Mevduat YP
B2
Pozitif

Kısa Vade Banka Mevduat YP
NP

Uzun Vade Banka Mevduat TL
B1
Pozitif

Kısa Vade Banka Mevduat TL
NP

Temel Kredi Değerlendirmesi 
b3

Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1

Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk
B2

Uzun Vadeli TL Karşı Taraf Risk
B1

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241376


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