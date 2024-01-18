***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 16:02
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Karşı Taraf Riski notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notlarını B3'ten B2'ye yükseltmiş, Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası Mevduat notlarının görünümlerini "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vade Banka Mevduat YP
B2
Pozitif
Kısa Vade Banka Mevduat YP
NP
Uzun Vade Banka Mevduat TL
B1
Pozitif
Kısa Vade Banka Mevduat TL
NP
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk
B2
Uzun Vadeli TL Karşı Taraf Risk
B1
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241376
BIST