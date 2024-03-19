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***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

19.03.2024 11:56
***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben    15 Mart 2024 tarihinde Türk Ekonomi Bankası'nın uzun vadeli TL ve yabancı para ihraççı temerrüt notları ile hissedar destek notu birer kademe yukarı revize edilmiş uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarının görünümü ise "Pozitif" olarak güncellenmiştir. Uzun vadeli teminatsız ve sermaye benzeri tahvil notları da revize edilmiştir:
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not Görünüm
Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu
B
Pozitif

Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu
B+
Pozitif

Kısa Vadeli YP ve TL   İhraççı Temerrüt Notu
B

Finansal Kapasite Notu b-

Hissedar Destek Notu b

Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Teminatsız Borçlanma Notu B

Sermaye Benzeri Tahvil Notu B-

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260138


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