***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben 15 Mart 2024 tarihinde Türk Ekonomi Bankası'nın uzun vadeli TL ve yabancı para ihraççı temerrüt notları ile hissedar destek notu birer kademe yukarı revize edilmiş uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarının görünümü ise "Pozitif" olarak güncellenmiştir. Uzun vadeli teminatsız ve sermaye benzeri tahvil notları da revize edilmiştir:Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Not GörünümUzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt NotuPozitifUzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt NotuB+PozitifKısa Vadeli YP ve TL İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notu b-Hissedar Destek Notu bUzun Vadeli ve Kısa Vadeli Teminatsız Borçlanma Notu BSermaye Benzeri Tahvil Notu B-Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260138BIST