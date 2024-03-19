***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.03.2024 11:56
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmesini takiben 15 Mart 2024 tarihinde Türk Ekonomi Bankası'nın uzun vadeli TL ve yabancı para ihraççı temerrüt notları ile hissedar destek notu birer kademe yukarı revize edilmiş uzun vadeli ihraççı temerrüt notlarının görünümü ise "Pozitif" olarak güncellenmiştir. Uzun vadeli teminatsız ve sermaye benzeri tahvil notları da revize edilmiştir:
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not Görünüm
Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notu
B
Pozitif
Uzun Vadeli TL İhraççı Temerrüt Notu
B+
Pozitif
Kısa Vadeli YP ve TL İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Kapasite Notu b-
Hissedar Destek Notu b
Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Teminatsız Borçlanma Notu B
Sermaye Benzeri Tahvil Notu B-
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260138
BIST