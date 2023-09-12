***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyesi Nicolas de BAUDINET de COURCELLES'in istifası dolayısıyla Yönetim Kurulunda boşalan Üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ve ilk genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Patrick Philippe POUPON atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194191BIST