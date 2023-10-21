***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErken itfa opsiyonun kullanılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınması şartıyla, Bankamızca 27 Haziran 2018 tarihinde ihraç edilen 125 milyon AVRO tutarında,10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) 27 12 2023 tarihinde erken itfa opsiyonunun kullanılmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208423BIST