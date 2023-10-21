***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2023 19:20
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erken itfa opsiyonun kullanılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınması şartıyla, Bankamızca 27 Haziran 2018 tarihinde ihraç edilen 125 milyon AVRO tutarında,10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) 27 12 2023 tarihinde erken itfa opsiyonunun kullanılmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208423
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0377
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0253
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.781,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.782,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9393
|27,9433
|% -0,13
|
|Euro
|29,6430
|29,6530
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,9254
|34,0956
|% 0,21
|
|Frank
|31,2132
|31,4012
|% -0,07
|
|Riyal
|7,4349
|7,4721
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,91
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.991
|12.097
|25,00
|
|Yarım
|6.014
|6.074
|13,00
|
|Çeyrek
|2.998
|3.037
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,29
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem