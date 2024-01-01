***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.01.2024 11:14
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Piyasalar Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akil Özçay 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231018
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,4992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0719
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,5294
En Düşük
29,4797
18:0532,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1954
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,7816
En Düşük
32,5450
18:051.956,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,51
|Açılış
|: 1.956,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,76
|
1.961,64
En Düşük
1.955,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|96,80
|1.812.974
|% 0,00
|
|KUVVA
|46,50
|1.483.154
|% 0,00
|
|TBORG
|73,25
|1.907.993
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|MMCAS
|8,12
|286.502
|% 0,00
|
|ISBIR
|96,80
|1.812.974
|% 0,00
|
|KUVVA
|46,50
|1.483.154
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|MMCAS
|8,12
|286.502
|% 0,00
|
|KSTUR
|1.822,00
|2.416.670
|% 0,00
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 0,00
|
|TUPRS
|143,00
|2.486.763.378
|% 0,00
|
|SISE
|45,82
|1.902.710.072
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 0,00
|
|AKFGY
|1,97
|159.062.486
|% 0,00
|
|PETKM
|18,21
|1.312.864.347
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4865
|29,4992
|% -0,24
|
|Euro
|32,7021
|32,7816
|% 0,60
|
|Sterlin
|37,4484
|37,6362
|% -0,37
|
|Frank
|34,9150
|35,1253
|% -0,29
|
|Riyal
|7,8446
|7,8840
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,76
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|990,54
|992,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,53
|1.108,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,67
|2.063,08
|% 0,66
|