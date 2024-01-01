***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.01.2024 11:15
***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Göker Orhan 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Finansal Piyasalar Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231019
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,4992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0719
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,5294
En Düşük
29,4797
18:0532,7759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1897
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,7759
En Düşük
32,5450
18:051.956,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,51
|Açılış
|: 1.956,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,76
|
1.961,64
En Düşük
1.955,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|93,15
|601.368
|% 0,00
|
|KENT
|497,50
|5.038.258
|% 0,00
|
|LUKSK
|63,60
|1.021.911
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|KERVN
|0,99
|451.381
|% 0,00
|
|EMNIS
|93,15
|601.368
|% 0,00
|
|KENT
|497,50
|5.038.258
|% 0,00
|
|LUKSK
|63,60
|1.021.911
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|KERVN
|0,99
|451.381
|% 0,00
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 0,00
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% 0,00
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 0,00
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4865
|29,4992
|% -0,24
|
|Euro
|32,6982
|32,7759
|% 0,58
|
|Sterlin
|37,4484
|37,6362
|% -0,37
|
|Frank
|34,9150
|35,1253
|% -0,29
|
|Riyal
|7,8446
|7,8840
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,76
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|990,54
|992,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,53
|1.108,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,67
|2.063,08
|% 0,66
|