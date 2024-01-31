***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşler Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşkın Dolaştır 31.01.2024 gün sonu kapanış tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245079BIST