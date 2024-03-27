***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 27.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında-2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2023 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.-2023 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda2023 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.11.726.647.518,15'den, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra TL.1.172.664.751,81'lik kısmın ortaklara TL.9.96'lık kısmın kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılması, bakiye TL.10.435.933.283,95'in ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına,Kârın dağıtımına 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanılmasına ve kâr dağıtımı ile ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine,213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamında enflasyon muhasebesine geçilmesi ve yeniden değerlemelerin sonlandırılmış olması nedeniyle VUK'un geçici 32. maddesi kapsamında özel fon hesabına aktarılan TL.645.654.478,29 ile VUK'un mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlemeler sonucu ilgili özel fon hesabında kalan TL.2.444.250.408,86'nın, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20.02.2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/165'de yer alan hükümler çerçevesinde olağanüstü yedekler hesabına geri aktarılmasına ve ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.-Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur.2024 yılı bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir.-Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesini ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine:- Dr. Akın AKBAYGİL- François Andre Jesualdo BENAROYA- Ümit LEBLEBİCİ- Jean-Charles Joseph Gabriel ARANDA- Ayşe AŞARDAĞ- Hans Wilfried J. BROUCKE- Yavuz CANEVİ- Ayşe Meral ÇİMENBİÇER- Özden ODABAŞI- Patrick Philippe POUPON- Metin TOĞAY- Didier Albert N. VAN HECKEseçilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.-Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, gündemi, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263208BIST