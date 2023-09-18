***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)YAVUZ CANEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu DenetçiAKIN AKBAYGİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkan Vekili, Kredi Komitesi Başkanı TEB Holding A.Ş. Genel MüdürÜMİT LEBLEBİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Görevli Üye TEB ARF Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, DEIK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkan Vekili TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB SH.A Yönetim Kurulu Başkanı, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB Holding A.Ş., Bütçe ve Mali Kontrol KoordinatörüÖZDEN ODABAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi TEB Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiFRANÇOİS ANDRE JESUALDO BENAROYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas -IRB Başkan Yardımcısı, BNPP Bank Polska Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TEB Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiDIDIER ALBERT N. VAN HECKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi BNP PARIBAS FORTIS BELÇİKA PERAKENDE BANKACILIĞI / RİSK BAŞKANIAYŞE MERAL ÇİMENBİÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi TEB HOLDİNG A.Ş. / KOORDİNATÖRMETİN TOĞAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Danışmanı TEB ARVAL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, BNPP YATIRIMLAR HOLDING A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDING A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHANS WILFRIED J. BROUCKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiJEAN-CHARLES JOSEPH GABRIEL ARANDA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi BNP PARIBAS BANK POLSKA BaşkanPATRICK PHILIPPE POUPON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı TEB A.Ş. Yönetim Kurlu Üyesi / Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195907BIST