***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEB******TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÜMİT LEBLEBİCİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürTOLGA GÜRDEM Genel Müdür YardımcısıGÖKER ORHAN Genel Müdür YardımcısıİSA ATA ALKIM Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246000BIST