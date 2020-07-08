***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2020 12:17
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020- 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. belirlenmiştir. İlgili Olağan Genel Kurul kararının tescil edilmesini takiben tekrar bildirim yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856665
BIST
12:41119.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,54
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:416,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:417,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:41397,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,61
|Açılış
|: 397,58
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,61
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.703.468
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.539
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.646.888
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.422.068
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|5.866.715
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,95
|65.940.729
|% -6,02
|
|MARTI
|1,41
|18.028.697
|% -6,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.206.442.904
|% 0,89
|
|SISE
|6,51
|1.070.873.264
|% 0,31
|
|PETKM
|4,37
|680.797.158
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,40
|678.243.465
|% 4,27
|
|GARAN
|8,22
|627.770.306
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.206.442.904
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,92
|329.173.212
|% 2,13
|
|SISE
|6,51
|1.070.873.264
|% 0,31
|
|PETKM
|4,37
|680.797.158
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,40
|678.243.465
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% -0,16
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|