***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.07.2020Tescil Tarihi10.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.07.2020 tarihli ve 10119 sayılı Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalarŞikretimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiş olup, buna ilişkin Genel Kurul kararı 10.07.2020 tarihinde tescil olmuş, 16.07.2020 tarihli ve 10119 sayılı Ticaret sicil gazetesinde de ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860519BIST