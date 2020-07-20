***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.07.2020 16:10
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2020
Tescil Tarihi
10.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.07.2020 tarihli ve 10119 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şikretimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiş olup, buna ilişkin Genel Kurul kararı 10.07.2020 tarihinde tescil olmuş, 16.07.2020 tarihli ve 10119 sayılı Ticaret sicil gazetesinde de ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860519
BIST
15:58119.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 692,18
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
15:586,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8624
En Düşük
6,8510
15:587,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
15:58400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.305.474
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.822.292
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|172.929.540
|% -9,87
|
|DITAS
|30,00
|4.070.846
|% -8,20
|
|ASUZU
|16,59
|134.663.960
|% -6,54
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|980.625.731
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,44
|849.196.496
|% 9,46
|
|SISE
|6,45
|733.280.609
|% 4,03
|
|ASELS
|33,00
|666.502.547
|% 1,35
|
|GARAN
|7,94
|551.853.029
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,32
|980.625.731
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,80
|392.257.523
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,44
|849.196.496
|% 9,46
|
|ADESE
|2,49
|378.021.920
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,80
|244.696.322
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6330
|8,6763
|% 0,49
|
|Frank
|7,2756
|7,3195
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,49
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.621
|21,60
|
|Tam
|2.677
|2.689
|22,20
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,90
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,26
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