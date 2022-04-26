Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.04.2022 16:12
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak İstanbul Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099 sicil numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." seçilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023822


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:332.422
Değişim :  -2,43% |  -60,35
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.510 En Düşük
2.411
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 43,12 68.691.207 % 10,00  
DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 29.581.962 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Dolar 14,8042 14,8080 % 0,27  
Euro 15,7729 15,7810 % -0,33  
Sterlin 18,6918 18,7855 % -0,44  
Frank 15,3826 15,4753 % 0,29  
Riyal 3,9351 3,9548 % 0,17  
daha fazla
17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 4,14  
Altın Gr. 907 907 4,93  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,11  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 0,01  
B. Petrol 104 104 1,71  
Seans Raporu 17:28
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru