***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2022 16:12
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak İstanbul Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099 sicil numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023822
BIST
17:332.422
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -60,35
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3314,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3315,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:33905,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:28
|ACSEL
|43,12
|68.691.207
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.581.962
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.930.204
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|KGYO
|4,68
|21.933.060
|% -8,77
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|THYAO
|39,28
|6.539.940.358
|% -0,81
|
|KRDMD
|14,75
|2.959.806.979
|% -2,06
|
|GARAN
|14,97
|1.878.512.698
|% 0,00
|
|EREGL
|33,34
|1.838.323.361
|% -3,36
|
|SISE
|17,70
|1.834.923.904
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,64
|1.261.595.857
|% -4,35
|
|YKBNK
|4,99
|1.687.725.607
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|738.582.834
|% -3,63
|
|TSKB
|1,91
|380.275.094
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,75
|2.959.806.979
|% -2,06
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8042
|14,8080
|% 0,27
|
|Euro
|15,7729
|15,7810
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,6918
|18,7855
|% -0,44
|
|Frank
|15,3826
|15,4753
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43TUPRS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 245.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 682, 984 adet işlem
-
17:42GSDDE
Yüzde -8.62 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 327, 600 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 93 kaybederek (% -2.59 ) 2, 710
-
17:40XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 43 altında . İşlem hacmi 43, 059.00 milyon TL de
-
17:40TUCLK
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 877 adet işlem