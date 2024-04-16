***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2024 14:43
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024.31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2024
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2024 tarihinde tekrar yapılacaktır.
Genel kurul sonrası kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272741
BIST