***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024.31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.03.2024Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 28.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2024 tarihinde tekrar yapılacaktır.Genel kurul sonrası kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272741BIST