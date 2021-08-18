***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.08.2021 11:34
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinde 26.06.2013 tarihinde tescil edilen tadilin duyurulmasından ibarettir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958927
BIST
13:131.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
13:138,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0591
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:139,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0808
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
13:13487,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,39
|Açılış
|: 487,50
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:13
|AGYO
|3,74
|49.804.615
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.363
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.604.832
|% 9,86
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|ARSAN
|4,58
|30.559.701
|% 9,05
|
|KUTPO
|55,00
|37.608.052
|% -7,64
|
|PRZMA
|4,14
|9.765.065
|% -7,17
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|EUHOL
|3,37
|22.237.762
|% -6,65
|
|VKING
|7,07
|38.915.049
|% -6,11
|
|GARAN
|9,47
|500.858.068
|% 0,11
|
|THYAO
|12,30
|428.027.605
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,08
|421.538.058
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,61
|400.024.012
|% 0,38
|
|TUPRS
|103,30
|351.432.729
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,61
|400.024.012
|% 0,38
|
|GARAN
|9,47
|500.858.068
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,08
|421.538.058
|% -1,34
|
|EKGYO
|1,84
|93.831.930
|% -0,54
|
|VAKBN
|3,60
|181.458.162
|% 1,12
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4872
|8,4907
|% 0,70
|
|Euro
|9,9490
|9,9580
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,6276
|11,6859
|% 0,69
|
|Frank
|9,2405
|9,2962
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2542
|2,2655
|% 0,59
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.280
|8,00
|
|Tam
|3.216
|3.298
|16,93
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|8,19
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,57
|