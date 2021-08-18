***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinde 26.06.2013 tarihinde tescil edilen tadilin duyurulmasından ibarettir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958927BIST