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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

18.08.2021 11:34



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinde 26.06.2013 tarihinde tescil edilen tadilin duyurulmasından ibarettir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958927


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