***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.08.2021 11:34
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinde 30.12.2010, 28.06.2011 ve 27.09.2011 tarihlerinde tescil edilen tadillerin kronolojik olarak duyurulmasından ibarettir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958928
BIST
11:531.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:538,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:539,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0872
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:53487,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,64
|Açılış
|: 487,74
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:53
|AGYO
|3,74
|48.822.674
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.392.039
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|79.176.772
|% 9,86
|
|VAKKO
|11,62
|105.081.326
|% 9,62
|
|EDIP
|3,66
|41.536.376
|% 9,25
|
|KUTPO
|55,05
|31.187.798
|% -7,56
|
|PRZMA
|4,15
|6.293.441
|% -6,95
|
|IDGYO
|2,61
|5.003.417
|% -6,79
|
|EUHOL
|3,38
|16.655.751
|% -6,37
|
|VKING
|7,09
|34.978.373
|% -5,84
|
|GARAN
|9,46
|418.372.812
|% 0,00
|
|THYAO
|12,36
|349.063.165
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,59
|322.289.967
|% -0,38
|
|TUPRS
|102,80
|277.588.170
|% 0,10
|
|KRDMD
|8,17
|247.631.742
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,59
|322.289.967
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,84
|90.996.765
|% -0,54
|
|GARAN
|9,46
|418.372.812
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,60
|156.885.051
|% 1,12
|
|HALKB
|4,88
|195.046.540
|% 1,67
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4841
|8,4910
|% 0,70
|
|Euro
|9,9339
|9,9644
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,6430
|11,7014
|% 0,83
|
|Frank
|9,2526
|9,3083
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2559
|2,2672
|% 0,67
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,75
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,41
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Seans Raporu
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