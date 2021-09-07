***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2021 15:36
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2021
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin konsolide edilmiş güncel hali bilgilerinize sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/12/2011 05/01/2011 7723
5, 7 28/06/2011 04/07/2011 7850
5, 7 27/09/2011 03/10/2011 7912
3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 26/06/2013 02/07/2013 8354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962234
BIST
16:081.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
16:088,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1162
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
16:0810,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1147
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
16:08488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,73
|Açılış
|: 488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler16:08
|YEOTK
|29,28
|10.728.807
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.783.695
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|98.915.633
|% 9,97
|
|SELVA
|8,41
|31.817.408
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|EGEPO
|6,59
|128.872.149
|% -7,44
|
|AKYHO
|2,25
|16.598.024
|% -7,41
|
|GARAN
|9,51
|1.405.725.110
|% -2,26
|
|THYAO
|12,62
|546.480.208
|% -0,24
|
|ORCAY
|13,47
|401.225.945
|% -6,91
|
|KRDMD
|7,37
|354.270.339
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,55
|344.198.731
|% -1,54
|
|GARAN
|9,51
|1.405.725.110
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,55
|344.198.731
|% -1,54
|
|IHLAS
|0,61
|58.848.405
|% 3,39
|
|ODAS
|1,48
|117.653.491
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,84
|124.247.218
|% -0,54
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4630
|8,4652
|% 1,39
|
|Euro
|10,0034
|10,0068
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,6052
|11,6634
|% 1,15
|
|Frank
|9,1414
|9,1965
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% 1,29
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|1,42
|
|Altın Gr.
|489
|489
|6,99
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|34,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|34,23
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|16,56
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,85
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:21EDATA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 685 adet işlem
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, KCHOL
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PETKM, SISE
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 51 kaybederek (% -0.67 ) 1, 271
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, DESA, KTSKR, SELVA