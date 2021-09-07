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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme

07.09.2021 15:36



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2021
Açıklamalar

Şirketimizin esas sözleşmesinin konsolide edilmiş güncel hali bilgilerinize sunulmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/12/2011 05/01/2011 7723
5, 7 28/06/2011 04/07/2011 7850
5, 7 27/09/2011 03/10/2011 7912
3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 26/06/2013 02/07/2013 8354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962234


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Cumhuriyet 3.237 3.286 34,00  
Tam 3.222 3.303 34,23  
Yarım 1.557 1.598 16,56  
Çeyrek 781 799 8,28  
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Gümüş Gr. 6,60 6,60 0,07  
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