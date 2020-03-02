***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTEB Finansman AŞ.'nin 2019 yılı faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823674BIST