***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/08/2020AçıklamalarFaaliyet Raporu 2020/06 - 10.08.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867521BIST