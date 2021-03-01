***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/03/2021AçıklamalarTEB Finanaman AŞ'nin 01/01/2020 - 31/12/2020 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan ve bağımsız denetçimizin kontrolünden geçmiş bulunan faaliyet raporumuz sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914295BIST