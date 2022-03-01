***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/08/2021Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2022Karar Sayısı503SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006272BIST