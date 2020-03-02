***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 284 127.880 52.527 252.317Yeni Bakiye71.626 284 127.880 52.527 252.317Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277 64.966 -277Yedeklere Aktarılan Tutarlar52.527 -52.527Dönem Sonu Bakiyeler71.626 7 180.407 64.966 317.006Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 7 180.407 64.966 317.006Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-496 -496Yeni Bakiye71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 59.526 59.550Yedeklere Aktarılan Tutarlar64.966 -64.966Dönem Sonu Bakiyeler71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ26 525.175 559.787FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER525.175 559.787Finansman Kredilerinden Alınan Faizler509.928 543.021Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar15.247 16.766KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -493.325 -507.705Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-449.611 -455.935Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-687 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12.744 -19.934Verilen Ücret ve Komisyonlar-30.283 -31.836BRÜT KAR (ZARAR)31.850 52.082ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)27 -53.826 -48.362Personel Giderleri27 -22.242 -19.771Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-532 -295Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri27 -27.550 -25.308Diğer-3.502 -2.988BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-21.976 3.720DİĞER FAALİYET GELİRLERİ28 376.473 459.228Bankalardan Alınan Faizler66.237 68.537Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı259.262 362.069Diğer50.974 28.622KARŞILIK GİDERLERİ30 -18.029 -16.687Özel Karşılıklar-18.029 -16.316Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 -371DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -262.231 -362.632Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-259.371 -362.023Diğer-2.860 -609NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.237 83.629BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.237 83.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -14.711 -18.663Cari Vergi Karşılığı-4.110 -18.108Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.601 -555Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)59.526 64.966DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI59.526 64.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları59.526 64.966Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-63.560 139.117Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri555.349 587.707Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-579.361 -394.520Alınan Ücret ve Komisyonlar28.626 26.473Elde Edilen Diğer Kazançlar-29.816 -25.154Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.797 3.092Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-24.707 -21.081Ödenen Vergiler-15.313 -13.540Diğer-3.135 -23.860Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-216.843 -110.680Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış810.587 69.506Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış16.446 -30.364Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-992.244 -117.940Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-51.632 -31.882Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-280.403 28.437YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10 -3.747 -2.303Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10 8 1Diğer11 -1.911Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.650 -2.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit134.132Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-143.690Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-143.690 134.132Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-429.743 160.267Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar530.560 370.293Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar100.817 530.560Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)59.526 64.966DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24 -277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24 -277Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -346Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7 69Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.550 64.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 99.326 1.536 100.862 480.057 57.510 537.567GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.313.415 2.313.415 3.103.141 3.103.141Finansman Kredileri5 2.238.074 2.238.074 3.022.760 3.022.760Tüketici Kredileri1.598.718 1.598.718 2.096.927 2.096.927Taksitli Ticari Krediler639.356 639.356 925.833 925.833Takipteki Alacaklar5 101.298 101.298 99.529 99.529Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -25.957 -25.957 -19.148 -19.148ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 6.237 6.237 850 850MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 3.406 3.406 3.151 3.151YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI32 5.025 5.025 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI32 11.890 11.890 22.497 22.497DİĞER AKTİFLER34 52.429 271 52.700 68.916 230 69.146ARA TOPLAM2.491.728 1.807 2.493.535 3.678.612 57.740 3.736.352SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.491.728 1.807 2.493.535 3.678.612 57.740 3.736.352YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 1.912.481 0 1.912.481 2.946.634 57.489 3.004.123FAKTORİNG BORÇLARI16 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 5.959 0 5.959 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 52.687 0 52.687 213.985 0 213.985GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR20 33.178 1.433 34.611 60.672 200 60.872Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.961 0 1.961 1.577 0 1.577Genel Karşılıklar22.948 0 22.948 31.281 0 31.281Diğer Karşılıklar8.269 1.433 9.702 27.814 200 28.014CARİ VERGİ BORCU0 0 0 4.779 0 4.779ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER18 111.704 33 111.737 135.404 183 135.587ARA TOPLAM2.116.009 1.466 2.117.475 3.361.474 57.872 3.419.346SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR376.060 0 376.060 317.006 0 317.006Ödenmiş Sermaye23 71.626 0 71.626 71.626 0 71.626Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 31 0 31 7 0 7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri23 245.373 0 245.373 180.407 0 180.407Yasal Yedekler12.292 0 12.292 9.044 0 9.044Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler233.081 0 233.081 171.363 0 171.363Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar59.030 0 59.030 64.966 0 64.966Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-496 0 -496 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı59.526 0 59.526 64.966 0 64.966Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.492.069 1.466 2.493.535 3.678.480 57.872 3.736.352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR6.816.600 0 6.816.600 8.012.733 0 8.012.733VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER7.232 0 7.232 26.682 0 26.682Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler7.232 0 7.232 26.682 0 26.682Diğer Cayılabilir Taahhütler7.232 0 7.232 26.682 0 26.682TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.823.832 0 6.823.832 8.039.415 0 8.039.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823672BIST