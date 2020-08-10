***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
10.08.2020 18:36
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
71.626 7 180.407 64.966 317.006
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-496 -496
Yeni Bakiye
71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81 81
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33.954 33.954
Kar Dağıtımı
64.966 -64.966
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
64.966 -64.966
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 88 245.373 -496 33.954 350.545
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Yeni Bakiye
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27.576 27.576
Kar Dağıtımı
59.526 -59.523 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
59.526 -59.526 0
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 31 245.373 59.030 27.576 403.636
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 195.984 284.167 91.786 135.844
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
22 195.984 284.167 91.786 135.844
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
188.263 276.214 88.024 131.993
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.721 7.953 3.762 3.851
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -153.592 -265.864 -75.334 -125.558
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-140.691 -240.647 -68.862 -115.516
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.553 -11.015 -1.190 -2.901
Diğer Faiz Giderleri
-296 -117
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.052 -14.202 -5.165 -7.141
BRÜT KAR (ZARAR)
42.392 18.303 16.452 10.286
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -23.198 -25.642 -11.195 -13.479
Personel Giderleri
23 -11.527 -10.944 -5.991 -5.881
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
RÇLAR
14 5.205 5.205 5.959 5.959
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 52.345 52.345 52.687 52.687
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0
KARŞILIKLAR
17 29.219 1.039 30.258 33.178 1.433 34.611
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.199 2.199 1.961 1.961
Genel Karşılıklar
19.734 19.734 22.948 22.948
Diğer Karşılıklar
7.286 1.039 8.325 8.269 1.433 9.702
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 72.070 72.070 111.704 33 111.737
ARA TOPLAM
1.764.464 1.039 1.765.503 2.116.009 1.466 2.117.475
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
403.636 403.636 376.060 376.060
Ödenmiş Sermaye
19 71.626 71.626 71.626 71.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19 31 31 31 31
Kar Yedekleri
19 245.373 245.373 245.373 245.373
Yasal Yedekler
12.292 12.292 12.292 12.292
Olağanüstü Yedekler
233.081 233.081 233.081 233.081
Kar veya Zarar
86.606 86.606 59.030 59.030
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
59.030 59.030 -496 -496
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.576 27.576 59.526 59.526
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.168.100 1.039 2.169.139 2.492.069 1.466 2.493.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
6.224.218 6.224.218 6.816.600 6.816.600
VERİLEN TEMİNATLAR
21 21 0 0
TAAHHÜTLER
7.860 7.860 7.232 7.232
Cayılabilir Taahhütler
7.860 7.860 7.232 7.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.232.099 6.232.099 6.823.832 6.823.832
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867518
BIST