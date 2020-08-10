***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 7 180.407 64.966 317.006Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-496 -496Yeni Bakiye71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81 81Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)33.954 33.954Kar Dağıtımı64.966 -64.966Yedeklere Aktarılan Tutarlar64.966 -64.966Dönem Sonu Bakiyeler71.626 88 245.373 -496 33.954 350.545Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Yeni Bakiye71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27.576 27.576Kar Dağıtımı59.526 -59.523 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar59.526 -59.526 0Dönem Sonu Bakiyeler71.626 31 245.373 59.030 27.576 403.636Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ22 195.984 284.167 91.786 135.844FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER22 195.984 284.167 91.786 135.844Finansman Kredilerinden Alınan Faizler188.263 276.214 88.024 131.993Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar7.721 7.953 3.762 3.851KİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)25 -153.592 -265.864 -75.334 -125.558Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-140.691 -240.647 -68.862 -115.516İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.553 -11.015 -1.190 -2.901Diğer Faiz Giderleri-296 -117Verilen Ücret ve Komisyonlar-10.052 -14.202 -5.165 -7.141BRÜT KAR (ZARAR)42.392 18.303 16.452 10.286ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -23.198 -25.642 -11.195 -13.479Personel Giderleri23 -11.527 -10.944 -5.991 -5.881Kıdem Tazminatı Karşılığı GideriRÇLAR14 5.205 5.205 5.959 5.959İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 52.345 52.345 52.687 52.687GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER16 0KARŞILIKLAR17 29.219 1.039 30.258 33.178 1.433 34.611Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.199 2.199 1.961 1.961Genel Karşılıklar19.734 19.734 22.948 22.948Diğer Karşılıklar7.286 1.039 8.325 8.269 1.433 9.702CARİ VERGİ BORCUERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER18 72.070 72.070 111.704 33 111.737ARA TOPLAM1.764.464 1.039 1.765.503 2.116.009 1.466 2.117.475SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR403.636 403.636 376.060 376.060Ödenmiş Sermaye19 71.626 71.626 71.626 71.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler19 31 31 31 31Kar Yedekleri19 245.373 245.373 245.373 245.373Yasal Yedekler12.292 12.292 12.292 12.292Olağanüstü Yedekler233.081 233.081 233.081 233.081Kar veya Zarar86.606 86.606 59.030 59.030Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı59.030 59.030 -496 -496Dönem Net Kâr veya Zararı27.576 27.576 59.526 59.526YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.168.100 1.039 2.169.139 2.492.069 1.466 2.493.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR6.224.218 6.224.218 6.816.600 6.816.600VERİLEN TEMİNATLAR21 21 0 0TAAHHÜTLER7.860 7.860 7.232 7.232Cayılabilir Taahhütler7.860 7.860 7.232 7.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLERNAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.232.099 6.232.099 6.823.832 6.823.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867518BIST