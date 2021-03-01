***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 7 180.407 64.966 317.006Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-496 -496Yeni Bakiye71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 59.526 59.550Yedeklere Aktarılan Tutarlar64.966 -64.966Dönem Sonu Bakiyeler71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Yeni Bakiye71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-559 36.849 36.290Kar Dağıtımı59.526 -59.526Yedeklere Aktarılan Tutarlar59.526 -59.526Dönem Sonu Bakiyeler71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ26 387.781 525.175FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan FaizlerİskontoluDiğerFaktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluDiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER26 387.781 525.175Finansman Kredilerinden Alınan Faizler372.695 509.928Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar15.086 15.247KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -322.437 -493.325Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-290.813 -449.611Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-461 -687İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-9.814 -12.744Verilen Ücret ve Komisyonlar-21.349 -30.283BRÜT KAR (ZARAR)65.344 31.850ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)27 -48.385 -53.826Personel Giderleri27 -24.192 -22.242Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-477 -532Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri27 -20.119 -27.550Diğer-3.597 -3.502BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)16.959 -21.976DİĞER FAALİYET GELİRLERİ28 127.663 376.473Bankalardan Alınan Faizler30.259 66.237Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler KarıKambiyo İşlemleri Karı73.215 259.262Diğer24.189 50.974KARŞILIK GİDERLERİ30 -20.097 -18.029Özel Karşılıklar-12.685 -18.029Beklenen Zarar KarşılıklarıGenel Karşılıklar-7.412 0DiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -76.342 -262.231Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden ZararKambiyo İşlemleri Zararı-73.383 -259.371Diğer-2.959 -2.860NET FAALİYET KARI (ZARARI)48.183 74.237BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.183 74.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)32 -11.334 -14.711Cari Vergi Karşılığı-12.689 -4.110Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.601Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.355 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)36.849 59.526DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI36.849 59.526Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.849 59.526Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı25.932 -63.560Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri388.435 555.349Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-299.325 -579.361Alınan Ücret ve Komisyonlar1.707 28.626Elde Edilen Diğer Kazançlar11.574 -29.816Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar3.564 4.797Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.025 -24.707Ödenen Vergiler32 -10.709 -15.313Diğer-43.289 -3.135Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-62.314 -216.843Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-680.103 810.587Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.676 16.446Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)597.252 -992.244Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.861 -51.632Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-36.382 -280.403YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10 -2.079 -3.747Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10 8Diğer11 -2.672 -1.911Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.751 -5.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit107.032Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-143.690Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit107.032 -143.690Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi475 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)66.374 -429.743Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 100.817 530.560Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 167.191 100.817Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36.849 59.526DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-559 24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-559 24Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -698 31Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler139 -7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.290 59.550Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 166.133 1.814 167.947 99.326 1.536 100.862GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 3.008.037 3.008.037 2.313.415 0 2.313.415Faktoring Alacakları0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)Diğer Faktoring AlacaklarıFinansman Kredileri6 2.985.836 2.985.836 2.238.074 0 2.238.074Tüketici Kredileri2.167.762 2.167.762 1.598.718 1.598.718Kredi KartlarıTaksitli Ticari Krediler818.074 818.074 639.356 639.356Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0Finansal Kiralama AlacaklarıFaaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar6 38.732 38.732 101.298 101.298Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -16.531 -16.531 -25.957 -25.957ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 6.531 6.531 6.237 6.237MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 4.105 4.105 3.406 3.406YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI32 0 5.025 5.025ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI32 13.385 13.385 11.890 11.890DİĞER AKTİFLER14 41.293 687 41.980 52.429 271 52.700ARA TOPLAM3.239.484 2.501 3.241.985 2.491.728 1.807 2.493.535SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI3.239.484 2.501 3.241.985 2.491.728 1.807 2.493.535YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 2.508.320 2.508.320 1.912.481 0 1.912.481FAKTORİNG BORÇLARI16 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 4.541 4.541 5.959 0 5.959İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 162.434 162.434 52.687 0 52.687GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0KARŞILIKLAR20 46.445 1.576 48.021 33.178 1.433 34.611Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.136 3.136 1.961 0 1.961Genel Karşılıklar30.361 30.361 22.948 0 22.948Diğer Karşılıklar12.948 1.576 14.524 8.269 1.433 9.702CARİ VERGİ BORCU32 3.226 3.226 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER18 103.093 103.093 111.704 33 111.737ARA TOPLAM2.828.059 1.576 2.829.635 2.116.009 1.466 2.117.475SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ÖZKAYNAKLAR412.350 412.350 376.060 0 376.060Ödenmiş Sermaye23 71.626 71.626 71.626 0 71.626Sermaye Yedekleri0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -528 -528 31 0 31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kar Yedekleri23 304.899 304.899 245.373 0 245.373Yasal Yedekler14.324 14.324 12.292 0 12.292Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler290.575 290.575 233.081 0 233.081Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar36.353 36.353 59.030 0 59.030Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-496 -496 -496 0 -496Dönem Net Kâr veya Zararı36.849 36.849 59.526 0 59.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.240.409 1.576 3.241.985 2.492.069 1.466 2.493.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR7.679.641 7.679.641 6.816.600 0 6.816.600VERİLEN TEMİNATLAR21 21 0 0 0TAAHHÜTLER18.003 18.003 7.232 0 7.232Cayılamaz Taahhütler0 0 0Cayılabilir Taahhütler18.003 18.003 7.232 0 7.232Kiralama Taahhütleri0 0 0Finansal Kiralama TaahhütleriFaaliyet Kiralama TaahhütleriDiğer Cayılabilir Taahhütler18.003 18.003 7.232 0 7.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerNakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleriSwap Alım Satım İşlemleriAlım Satım Opsiyon İşlemleriFutures Alım Satım İşlemleriDiğerEMANET KIYMETLER0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.697.665 7.697.665 6.823.832 0 6.823.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914297BIST