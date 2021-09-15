***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Yeni Bakiye71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27.576 27.576Kar Dağıtımı59.526 -59.526Yedeklere Aktarılan Tutarlar59.526 -59.526Dönem Sonu Bakiyeler71.626 31 245.373 59.030 27.576 403.636Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350Yeni Bakiye71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.806 21.806Kar Dağıtımı36.849 -36.849Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.849 -36.849Dönem Sonu Bakiyeler71.626 -528 341.748 -496 21.806 434.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ22 331.171 195.984 178.396 91.786FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER22 331.171 195.984 178.396 91.786Finansman Kredilerinden Alınan Faizler320.687 188.263 172.866 88.024Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar10.484 7.721 5.530 3.762KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)25 -308.463 -153.592 -176.554 -75.334Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-257.479 -140.691 -144.404 -68.862Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-284 0 -148 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-33.130 -2.553 -22.232 -1.190Diğer Faiz Giderleri-296 -117Verilen Ücret ve Komisyonlar-17.570 -10.052 -9.770 -5.165BRÜT KAR (ZARAR)22.708 42.392 1.842 16.452ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)23 -24.068 -23.198 -12.352 -11.195Personel Giderleri23 -12.259 -11.527 -6.582 -5.991Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-353 -238 -153 -119Genel İşletme Giderleri23 -9.310 -9.571 -4.763 -4.499Diğer-2.146 -1.862 -854 -586BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.360 19.194 -10.510 5.257DİĞER FAALİYET GELİRLERİ24 48.975 48.628 27.405 31.856Bankalardan Alınan Faizler25.671 6.512 19.704 2.306Kambiyo İşlemleri Karı1.990 30.320 682 24.479Diğer21.314 11.796 7.019 5.071KARŞILIK GİDERLERİ26 -12.456 -1.508 -304 -1.731Özel Karşılıklar-4.846 -1.508 -1.934 -1.731Genel Karşılıklar-7.610 0 1.630DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)27 -3.289 -31.608 217 -24.713Kambiyo İşlemleri Zararı-1.778 -30.328 -602 -24.461Diğer-1.511 -1.280 819 -252NET FAALİYET KARI (ZARARI)31.870 34.706 16.808 10.669BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.870 34.706 16.808 10.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -10.064 -7.130 -2.630 -1.769Cari Vergi Karşılığı-25.056 -1.273 -344 397Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-5.857 -2.286 -2.166Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)21.806 27.576 14.178 8.900DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI21.806 27.576 14.178 8.900Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.806 27.576 14.178 8.900Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı133.553 28.817Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri320.348 165.011Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-146.551 -126.630Alınan Ücret ve Komisyonlar10.484 5.658Elde Edilen Diğer Kazançlar10.616 -2.145Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 1.943 3.520Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.543 -12.392Ödenen Vergiler9 -29.558 -3.323Diğer-18.186 -882Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-317.636 68.679Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-801.788 405.336Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-44.492 29.424Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)349.998 -323.752Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)178.646 -42.329Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-184.083 97.496YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -1.700 -2.431Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 1.301Diğer8 -1.026 -1.465Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.726 -2.595FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit366.794 -60Kiralamaya İlişkin Ödemeler-271 -688Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit366.523 -748Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)179.714 94.153Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 167.191 100.817Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 346.905 194.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.806 27.576DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.806 27.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 345.860 1.952 347.812 166.133 1.814 167.947GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 3.749.473 3.749.473 3.008.037 3.008.037Finansman Kredileri5 3.734.779 3.734.779 2.985.836 2.985.836Tüketici Kredileri2.788.925 2.788.925 2.167.762 2.167.762Taksitli Ticari Krediler945.854 945.854 818.074 818.074Takipteki Alacaklar5 36.071 36.071 38.732 38.732Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -21.377 -21.377 -16.531 -16.531ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 8.512 8.512 6.531 6.531MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 4.037 4.037 4.105 4.105YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 28.377 28.377 13.385 13.385DİĞER AKTİFLER11 60.520 344 60.864 41.293 687 41.980ARA TOPLAM4.196.779 2.296 4.199.075 3.239.484 2.501 3.241.985SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.196.779 2.296 4.199.075 3.239.484 2.501 3.241.985YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 2.985.741 2.985.741 2.508.320 2.508.320FAKTORİNG BORÇLARI13 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 5.634 5.634 4.541 4.541İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 545.863 545.863 162.434 162.434GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER16 0 0 0KARŞILIKLAR17 50.462 1.108 51.570 46.445 1.576 48.021Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.489 3.489 3.136 3.136Genel Karşılıklar37.971 37.971 30.361 30.361Diğer Karşılıklar9.002 1.108 10.110 12.948 1.576 14.524CARİ VERGİ BORCU9 1.214 1.214 3.226 3.226ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER18 174.897 174.897 103.093 103.093ARA TOPLAM3.763.811 1.108 3.764.919 2.828.059 1.576 2.829.635SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0ÖZKAYNAKLAR434.156 434.156 412.350 412.350Ödenmiş Sermaye19 71.626 71.626 71.626 71.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler19 -528 -528 -528 -528Kar Yedekleri19 341.748 341.748 304.899 304.899Yasal Yedekler14.324 14.324 14.324 14.324Olağanüstü Yedekler327.424 327.424 290.575 290.575Kar veya Zarar21.310 21.310 36.353 36.353Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-496 -496 -496 -496Dönem Net Kâr veya Zararı21.806 21.806 36.849 36.849YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.197.967 1.108 4.199.075 3.240.409 1.576 3.241.985Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR9.165.886 9.165.886 7.679.641 7.679.641VERİLEN TEMİNATLAR21 21 21 21TAAHHÜTLER10.624 10.624 18.003 18.003Cayılabilir Taahhütler10.624 10.624 18.003 18.003Diğer Cayılabilir Taahhütler10.624 10.624 18.003 18.003TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.176.531 9.176.531 7.697.665 7.697.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963987BIST