***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019 YılıTarih30/03/2020Saati10:00AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar30 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulumuz, COVID-19 küresel salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, yurtdışında mukim pay sahiplerinin Türkiye'deki fiziki toplantıya katılımının mümkün olmaması sonucu gerçekleştirilememiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının mümkün olan en kısa zamanda düzenlenmesini sağlayacaktır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836831BIST