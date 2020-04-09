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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.04.2020 11:26
GÜNCEL HABERLER



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019 Yılı
Tarih
30/03/2020
Saati
10:00
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

30 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulumuz, COVID-19 küresel salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, yurtdışında mukim pay sahiplerinin Türkiye'deki fiziki toplantıya katılımının mümkün olmaması sonucu gerçekleştirilememiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının mümkün olan en kısa zamanda düzenlenmesini sağlayacaktır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836831


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