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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2022 15:11
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
30/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
30/03/2022
Saati
10.00
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N: 7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu'na tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 9. Yönetim Kurulu'na varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkında karar ittihazı, 11. 2022 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

 Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının mümkün olan en kısa zamanda düzenlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Kurulunun 21.02.2021 tarihli ve 499 sayılı kararına istinaden olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına karar verilmiş olup toplantı gün ve saatinde 
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N: 7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde
 gerekli olan nisap sağlanamadığından, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013978


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Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 0,24  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,17  
B. Petrol 112 112 4,21  
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