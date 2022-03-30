***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih30/03/2022Saati10.00AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N: 7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu'na tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 9. Yönetim Kurulu'na varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı, 10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkında karar ittihazı, 11. 2022 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazıGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının mümkün olan en kısa zamanda düzenlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Kurulunun 21.02.2021 tarihli ve 499 sayılı kararına istinaden olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına karar verilmiş olup toplantı gün ve saatindeTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N: 7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresindegerekli olan nisap sağlanamadığından, toplantı nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013978BIST