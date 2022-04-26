***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









lan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. 7- Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.350.000.000,-TL (Birmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 8.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 8.2 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 8.3 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 8.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 8.5 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 8.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 8.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 8.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 9- Varlığa dayalı menkul kıymetlerin yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma aracı için toplam 3.000.000.000,-TL (Üçmilyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 9.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere varlığa dayalı menkul kıymetin ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 9.2 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 9.3 İhraç edilecek, varlığa dayalı menkul kıymetin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 9.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 9.5 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 9.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 9.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 9.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üye sayısının beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin üç yıl olarak tespitine ve 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine [*] Vergi Kimlik numaralı Vincent Metz'in, [*] TC Kimlik numaralı Ayşe Aşardağ'ın, [*] Vergi Kimlik numaralı Clement Jeremie Pierre Reberioux'nun, [*] Vergi Kimlik numaralı Stephané Halys'in ve [*] TC Kimlik numaralı Gamze Halide Berberoğlu'nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 11- Şirketimizin 2022 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak İstanbul Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099 sicil numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurulu 26.04.2022 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023820BIST