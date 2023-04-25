***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih25/04/2023Saati10:00AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem1-Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili. 2-Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3-VUK geçici 32 ile mükerrer 298.maddeleri çerçevesinde yapılan yeniden değerleme uygulaması sonucu olağanüstü yedeklerden özel yedek ayrılması kararı.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığı'na Ayşe AŞARDAĞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için TL. 5.233.855,59 ve aynı Kanunun Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu amortismana tabi iktisadi kıymetler için TL. 20,293,264.06 değer artış tutarının olağanüstü yedeklerden pay verilmek suretiyle çıkışının yapılarak oluşturulacak özel fon hesabına aktarılması kararlaştırıldı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTEB Finansman A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00'de TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140833BIST