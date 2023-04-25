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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.04.2023 17:32
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/04/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
25/04/2023
Saati
10:00
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
1-Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili. 2-Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3-VUK geçici 32 ile mükerrer 298.maddeleri çerçevesinde yapılan yeniden değerleme uygulaması sonucu olağanüstü yedeklerden özel yedek ayrılması kararı.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Ayşe AŞARDAĞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için TL. 5.233.855,59 ve aynı Kanunun Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme işlemi sonucu amortismana tabi iktisadi kıymetler için TL. 20,293,264.06 değer artış tutarının olağanüstü yedeklerden pay verilmek suretiyle çıkışının yapılarak oluşturulacak özel fon hesabına aktarılması kararlaştırıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

TEB Finansman A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00'de TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140833


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